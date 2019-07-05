Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 62,65 - 64,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется разнонаправленно, ожидая публикации свежих данных по американскому рынку труда. Российскую валюту поддерживает заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора до конца года пойти на существенное снижение ключевой ставки, которое подстегнуло спрос на ОФЗ. В то же время давление на курс оказывает невнятная динамика нефти. "Черное золото" пытается расти с оглядкой на сокращение добычи ОПЕК+, однако испытывает недостаток уверенности на фоне опасений участников рынка по поводу перспектив глобальной экономики. Главный повод для тревог все тот же, торговые противоречия между США и Китаем: стороны заключили временное перемирие, но до взаимоприемлемого соглашения еще далеко. На следующей неделе Вашингтон и Пекин возобновят консультации, но предсказать их итог затруднительно. Сейчас в центре внимания инвесторов - статистика по изменению числа занятых в экономике Соединенных Штатов. Если реальные данные не сильно разойдутся с ожиданиями наблюдателей, шансы на снижение ставки ФРС заметно возрастут, что станет благоприятным знаком для рубля и других ЕМ-валют. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 62,65 - 64,65 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.