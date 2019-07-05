.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы считаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. в июле - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июля 2019 года 14:20
Мы считаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. в июле - Sberbank CIB
Учитывая последние комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике, аналитик Sberbank CIB Николай Минко полагает, что на июльском заседании ЦБ ключевая ставка, скорее всего, будет понижена на 25 б. п. до 7,25%. В среду и четверг глава Центробанка несколько раз отметила, что регулятор внимательно рассмотрит возможность снижения ставки на 25 б. п. и даже на 50 б. п. Эта риторика, похоже, является попыткой подтолкнуть рынки к тому, чтобы они более основательно учитывали в ценах вероятность снижения ставки на 25 б. п. В среду Эльвира Набиуллина сообщила, что на июньском заседании, когда ставка была понижена на 25 б. п. до 7,50%, также рассматривались варианты сохранения ставки без изменений или снижения ее на 50 б. п. В итоге регулятор сделал выбор в пользу снижения на 25 б. п., а не на 50 б. п., предпочтя "двигаться ... небольшими шагами", чтобы экономика успевала адаптироваться к новым решениям. Это предполагает, что ситуация позволяла снизить ставку еще больше, а значит, в июле, по мнению эксперта Sberbank CIB, вполне возможно ее очередное снижение, на 25 б. п. В четверг Эльвира Набиуллина снова заявила, что на следующем, июльском, заседании будет рассматриваться вопрос о снижении ставки. Она еще раз отметила, что ЦБ и дальше будет придерживаться практики снижения ставки "небольшими шагами", но не исключила и более выраженного снижения. По словам главы ЦБ, темпы инфляции остаются умеренными, как и проинфляционные риски на ближайшие 6-12 месяцев и на 2020 год в целом. Она отметила, что в июле прогнозы меняться не будут, однако будет дана оценка тому, насколько текущая инфляционная динамика соответствует прогнозам ЦБ. "ЦБ назвал повышение ставки на 25 б. п. в сентябре и декабре 2018 года "упреждающей" мерой, благодаря которой удалось сохранить низкие темпы роста цен даже после повышения НДС с начала этого года, - указывает специалист Sberbank CIB. - Мы считаем, что текущая динамика инфляции благоприятна для снижения ставки, а значит, ключевая ставка может вернуться на уровень 7,25%, что аннулирует эффект от ее упреждающего повышения в 2П18. Как мы понимаем, даже в начале этой недели снижение ставки не было в полной мере учтено в ценах рынка OIS. Похоже, что инвесторы ожидали следующего понижения в сентябре и вслед за ним еще одного в декабре. Создается впечатление, что в последние два дня ЦБ упорно старался подготовить рынок к тому, что снижения ставки следует ожидать раньше. Аннуaлизированная инфляция уже составляет около 4%, а значит, таргетируемый ЦБ уровень достигнут. С другой стороны, экономический рост по-прежнему слабый. Мы полагаем, что ЦБ постарается быстрее снизить ключевую ставку до 7,00% и потом будет смотреть, как поведет себя экономика. Если замедление инфляции продолжится, в течение следующих 12 месяцев регулятор может решиться опустить ставку даже ниже 7,00%. Мы считаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. в июле, а затем еще раз в сентябре и таким образом доведет ее до 7,00%".
.
05 июля 2019 года 18:35
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода... читать дальше
.05 июля 2019 года 16:18
"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за... читать дальше
.05 июля 2019 года 14:58
"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:59
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:42
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь... читать дальше
.05 июля 2019 года 09:30
Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем
Рынки акций Азии торгуются в слабом плюсе. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет. читать дальше
.04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.