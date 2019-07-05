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05 июля 2019 года 13:23
Индекс Мосбиржи может завершить неделю на мажорной ноте - БКС
В первой половине пятницы российский рынок акций показывает слабую разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи пытается удержаться вблизи исторических максимумов, указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Вторая половина дня может оказаться более благоприятной для покупателей. В красную зону индекс тянет сектор электроэнергетики, без дивидендов торгуются акции Россетей и Энел Россия. В свою очередь сегодня последний день для покупки под дивиденды бумаг Лукойла, МТС и Русгидро. Акции Аэрофлота корректируются после взлета накануне, который обеспечили сообщения о том, что власти могут компенсировать авиаперевозчикам затраты на топливо при превышении нефтяными ценами $70 за баррель. "Внешний фон неоднозначный, серьезных движений не наблюдается, замерла около $63 за баррель и стоимость нефти, - отмечает эксперт БКС. - Волатильность на рынках может усилиться после 15:30 по МСК, когда выйдет важный блок статистики по рынку труда в США за июнь. Характер этих данных позволит сформировать более четкие ожидания по изменению ставки ФРС в этом году. Так, если данные выйдут хуже прогнозов, доллар попадет под дискретное давление, а рисковые активы могут получить поддержку. В таком случае ближе к концу торговой сессии мы можем увидеть попытку обновления исторического максимума выше 2840 пунктов по IMOEX. На будущей неделе risk on на рынках может прибавить старт торговых переговоров с Китаем, который анонсировал Дональд Трамп. В то же время пик дивидендных отсечек будет отбирать часть повышательного потенциала у индекса Мосбиржи. Мы не исключаем, что на будущей неделе будет протестировано сопротивление на 2860-2870 пунктов, но в случае коррекционного движения перегретый рынок может отойти к рубежу 2800. Из важных событий и статистики стоит обратить внимание на публикацию протоколов FOMC (10 июля), публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (11 июля), статистику по торговому балансу КНР и отчет ФРС о денежно-кредитной политике (12 июля)".
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Компании упоминаемые в новости: Яндекс
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