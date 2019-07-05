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05 июля 2019 года 12:59
Железная руда дешевеет из-за фиксации прибыли инвесторами - Julius Baer
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на стороне предложения в Бразилии постепенно сокращаются, тогда как спрос на сырье со стороны китайских сталелитейных компаний приближается к сезонному пику. В более долгосрочной перспективе мы ожидаем достаточно высокий объем предложения в секторе. Рост цен на железную руду до 120 долл. США за тонну оказался краткосрочным. Мировые эталонные цены и котировки на китайском рынке сократились почти на 10% с пиков начала недели. Тем временем, сталь в КНР подешевела примерно на 3%. Новостей, касающихся фундаментальных факторов в секторе практически не появлялось, что позволяет предположить фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами на фьючерсном рынке после недавнего ралли". Тогда как рынок железной руды с фундаментальной точки зрения характеризуется скорее дефицитом сырья из-за проблем с добычей в Бразилии и высокого спроса в КНР, последнее ралли в секторе, по оценкам эксперта Julius Baer, было поддержано сильными "бычьими" настроениями игроков на фьючерсном рынке. Данный взгляд подтверждают последние заявления Китайской ассоциации угля и стали, которая призывает к строгому надзору за рынком для его нормального функционирования. "Мы считаем, что проблемы с поставками руды постепенно отходят на второй план, особенно в свете возобновления в июне работы одной из ранее закрытых бразильских шахт. Кроме того, производство стали в Китае близко к своему сезонному максимуму, что будет оказывать влияние на спрос на сырье в краткосрочной перспективе. На более далеком горизонте переход КНР от инвестиционной модели роста к росту, основанному на потреблении, будет негативно влиять на спрос на сталь, тогда как структурный рост поставок металлолома приведет к снижению зависимости производства металла от предложения железной руды", - заключает специалист Julius Baer.
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