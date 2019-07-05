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05 июля 2019 года 12:40
Акции Ростелекома оценены с премией в 14-20% к цене на рынке для целей сделки с Tеле2; ПОЗИТИВНО - Альфа-банк
Как сообщает газета “Коммерсант”, на рассмотрение правительства представлен проект указа президента о схеме сделки между Ростелекомом и ВТБ по покупке Теле2, указывается в аналитическом обзоре Альфа-банка. Покупка 55% акций Теле2 будет профинансирована существующими акциями телекоммуникационного оператора, новыми акциями (компания выпустит 20% новых акций) и денежными средствами. Одна обыкновенная акция Ростелекома для целей сделки оценена примерно в 90 руб., одна привилегированная – в 75,6 руб. "Учитывая, что общая стоимость использованных в сделке акций будет составлять примерно в 75 млрд руб., денежная составляющая будет равна примерно 25 млрд, так что структура сделки должна быть вполне комфортна для Ростелекома, так как в этой ситуации компании не потребуется привлекать большой объем нового долга. Поскольку акции для целей сделки оценены с премией, мы ожидаем, что акции Ростелекома позитивно отреагируют на эту новость", - отмечают эксперты банка. Схема сделки Ростелеком-Теле-2 представлена на одобрение правительства. Как сообщает газета “Коммерсант”, на рассмотрение правительства представлен проект указа президента о схеме сделки между Ростелекомом и ВТБ по покупке 55% акций Теле2. В ближайшие дни состоится заседание Совета директоров Ростелекома, в ходе которого будут рассмотрены параметры сделки и назначена дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров. Покупка будет профинансирована существующими акциями Ростелекома (квазиказначейскими акциями, которыми владеет дочка Ростелекома Мобител), новыми акциями и денежными средствами. Как сообщает источник в Коммерсанте, Ростелеком выпустит 20% новых акций. Одна обыкновенная акция Ростелекома оценивается примерно в 90 руб., одна привилегированная – в 75,6 руб. (дисконт привилегированных к обыкновенным составляет 16%) для целей сделки. Поскольку ВТБ станет крупным миноритарным акционером Ростелекома, схема сделки также включает подписание акционерного соглашения с целью защитить контрольный госпакет (в общей сложности 53% акций, которые принадлежат Росимуществу и ВЭБу) в компании. Информации об оценке стоимости Tеле2 для целей сделки нет. "Поскольку оплата акциями составит примерно в 75 млрд руб., а денежная составляющая - около 25 млрд руб., структура сделки вполне комфортна для Ростелекома, - резюмируют эксперты Альфа-банка. - Указанная цена обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома предполагает премию соответственно в 14% и 20% к вчерашней цене закрытия. Мобител принадлежит 10,5% обыкновенных акций Ростелекома и 30,8% привилегированных акций, стоимостью 29 млрд руб., в соответствии с новыми оценками стоимости. По нашей оценке, компонент новых акций в сделке будет эквиваленте 46 млрд руб. Таким образом с учетом примерно 100 млрд руб. за 55%-й пакет в Tеле2 денежная составляющая сделки может составить 24-25 млрд руб. Мы считаем, что указанные параметры сделки в целом комфортны для существующих акционеров Ростелекома, так как компании не нужно будет привлекать большой объем нового долга. Мы ожидаем, что акции позитивно отреагируют на новость в краткосрочной перспективе".
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком
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