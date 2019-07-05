Ключевым фактором влияния на российскую валюту в пятницу будут данные по рынку труда в США в июне - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран слабеют к доллару США, рубль торгуется выше 63,6/$ в условиях снижающейся нефти. Несмотря на сокращение объема покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила в июле на треть, мы сохраняем свой прогноз ослабления рубля в среднесрочной перспективе в условиях влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. Сегодня ключевым фактором влияния на российскую валюту, а также на формирование ожиданий по дальнейшему курсу ДКП будут данные по рынку труда в США в июне. Поэтому значительное отклонение фактических данных от прогнозных может существенно повысить волатильность на рынках", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".