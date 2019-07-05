Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 63,30-63,80/USD - РФПИ

"В четверг утром участники валютного рынка получили комментарии главы ЦБ на открытии финансового форума в Санкт-Петербурге, подтвердившие готовность регулятора снижать ставку в ближайшее время на июльском заседании, что вернуло интерес к ОФЗ и поддержало рубль. Правда, слова ЦБ шли с уже известными оговорками относительно неопределенности вокруг решений о расходовании средств из Фонда Национального Благосостояния после достижения отметки в 7% ВВП в 2020 г. Если власти решат активно тратить допдоходы от нефти, то снижение ставок может быть ограничено для учета возможных инфляционных рисков. В то же время другой вводной для решения ЦБ будет политика крупнейших центральных банков, и, если ФРС и ЕЦБ вновь перейдут к смягчению политики, это способно понизить уровень нейтральной ставки в направлении нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 6-7%. Что касается влияния этих факторов на рубль, то по-прежнему считаем, что наиболее вероятным сценарием является сокращение покупок валюты на рынке при расходовании ФНБ, что автоматически будет способствовать поддержанию более крепкого курса рубля, чем он был бы при сохранении текущей схемы бюджетного правила. Пока эта история рынками всерьез не отыгрывается, но по мере принятия соответствующих решений переоценка этого фактора произойдет. Пока же не исключаем, что в пятницу рубль так и останется в диапазоне 63,30-63,80/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.