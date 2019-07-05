.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 63,30-63,80/USD - РФПИ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июля 2019 года 11:56
Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 63,30-63,80/USD - РФПИ
"В четверг утром участники валютного рынка получили комментарии главы ЦБ на открытии финансового форума в Санкт-Петербурге, подтвердившие готовность регулятора снижать ставку в ближайшее время на июльском заседании, что вернуло интерес к ОФЗ и поддержало рубль. Правда, слова ЦБ шли с уже известными оговорками относительно неопределенности вокруг решений о расходовании средств из Фонда Национального Благосостояния после достижения отметки в 7% ВВП в 2020 г. Если власти решат активно тратить допдоходы от нефти, то снижение ставок может быть ограничено для учета возможных инфляционных рисков. В то же время другой вводной для решения ЦБ будет политика крупнейших центральных банков, и, если ФРС и ЕЦБ вновь перейдут к смягчению политики, это способно понизить уровень нейтральной ставки в направлении нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 6-7%. Что касается влияния этих факторов на рубль, то по-прежнему считаем, что наиболее вероятным сценарием является сокращение покупок валюты на рынке при расходовании ФНБ, что автоматически будет способствовать поддержанию более крепкого курса рубля, чем он был бы при сохранении текущей схемы бюджетного правила. Пока эта история рынками всерьез не отыгрывается, но по мере принятия соответствующих решений переоценка этого фактора произойдет. Пока же не исключаем, что в пятницу рубль так и останется в диапазоне 63,30-63,80/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
.
05 июля 2019 года 11:42
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь... читать дальше
.05 июля 2019 года 09:30
Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем
Рынки акций Азии торгуются в слабом плюсе. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет. читать дальше
.04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.04 июля 2019 года 11:13
Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк
Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Однако мы считаем, что в 3-4 кв.... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.