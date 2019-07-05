Сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться выше отметки в $60/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь будет направлено на данные по мировым запасам нефти и добыче сырья в США и странах ОПЕК. Особый интерес будут представлять данные по запасам, так как они являются одним из индикаторов сбалансированности нефтяного рынка. Кроме того, если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжит усиливаться, волатильность на нефтяном рынке по-прежнему будет высокой. Наконец, особое внимание теперь будет направлено на показатели роста мировой экономики, которые позволят оценить перспективы глобального спроса на энергоносители. В целом мы ожидаем, что сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться выше психологически важной для рубля отметки в $60/bbl", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".