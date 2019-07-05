Sova Capital снизила рейтинг GDR X5 до "держать", но подняла оценку на 6%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний продовольственного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам пересмотра, для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать", а прогнозная цена бумаг ритейлера повышена с $35 до $37 за штуку.

Между тем для GDR и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) рекомендация (рейтинг) "держать" была оставлена аналитиками без изменения, а прогнозные цены понижены до $14 и 4170 рублей за штуку соответственно.