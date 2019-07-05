Спрос на облигации ЕМ сохраняется - БКС

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 3 июля 2019 года, со стороны инвесторов сохранился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ по-прежнему находятся в аутсайдерах.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 27 июня по 3 июля составил порядка $30 млн против притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"В облигациях EM и России продолжились притоки, в акциях - оттоки, что, однако, не оказывает влияния на котировки: российский рынок акций ставит многолетние рекорды каждый день. Мы по-прежнему ожидаем схождения динамики потоков облигаций и акций и отмечаем, что данные по потокам фондов не позволяют объяснить ралли нескольких последних недель", - пишет Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели составил $40 млн против оттока $90 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $10 млн, неделей ранее отток тоже равнялся $10 млн.

"По итогам отчетной недели фонды акций GEM потеряли еще $621 млн, при этом оттоки из фондов, инвестирующих в Россию, продолжились минимальными темпами. В регионе EMEA на первый план вышла Саудовская Аравия, показавшая притоки в размере $258 млн после $530 млн на предыдущей неделе: инвесторы продолжают закачивать новые деньги в страну в преддверии второй фазы ее включения в MSCI EM, а также в свете новых сообщений об IPO Saudi Aramco. Вместе с тем текущие оттоки из EM и российских акций растянулись на 20 недель без заметного влияния на динамику котировок бумаг, ценовые уровни которых достигают новых максимумов", - говорится в обзоре.

В то же время, по итогам недели, завершившейся 3 июля, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток на уровне $70 млн против притока $80 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой отток.

"В сегменте облигаций складывается более позитивная картина с точки зрения динамики движения капитала: приток в бонды GEM по итогам недели составил $1,6 млрд. Потоки в облигациях и акциях EM двигаются в противоположном направлении уже несколько недель подряд - редкое явление", - отмечает эксперт.