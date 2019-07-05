Вероятность июльского снижения ключевой ставки ЦБ РФ высока - Росбанк

"Вчера основные новости для российских финансовых активов поступали с "Международного финансового конгресса" в Санкт-Петербурге, - указывается в обзоре Росбанка. - Глава ЦБ Э.Набиуллина выступила с неожиданно мягкими комментариями относительно перспектив ДКП. Она сообщила, что регулятор будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании. Кроме того, она не исключила, что шаг снижения может быть как 25 бп, так и 50 бп, хотя для регулятора предпочтительнее смягчение маленькими и частыми шагами. Такое заявление стало неожиданностью как для нас, так и для рынка. В частности, доходности ОФЗ возобновили движение вниз, проделав вчера путь от -2 бп до -6 бп вдоль кривой".

В последнее время регулятор был крайне осторожен в своих комментариях, и столь сильный сигнал, по мнению экспертов Росбанка, намекает, что вероятность июльского снижения ключевой ставки высока. Таким решением регулятор вернет параметры политики к летним уровням 2018 года, до возникновения необходимости сдерживать риски от повышения ставки НДС, которые к данному моменту полностью реализовались.

"Тем не менее, мы не склонны переоценивать возможность снижения ставки уже в июле - для этого необходим устойчивый понижательный тренд в инфляции и в инфляционных ожиданиях. Мы полагаем, что замедление инфляции к 4.5-4.6% г/г до заседания 26 июля на основе недельных данных (4.8% г/г, по состоянию на 1 июля) создаст фундамент для раннего июльского снижения ставки. Однако некоторые риски (например, со стороны цен на бензин) могут замедлить понижательный тренд и стать причиной для отсрочки снижения ставки до сентября, когда расстановка инфляционных сил будет понятнее", - резюмируют аналитики Росбанка.