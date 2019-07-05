В пятницу ждем продолжения умеренного роста цен ОФЗ - Промсвязьбанк

"Новый импульс снижения доходностей ОФЗ был задан комментариями Банка России – ЦБ подтвердил, что будет рассматривать снижение ставки на ближайшем заседании в июле, в т.ч. регулятор не исключает возможность снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. На этом фоне доходность 5-летних ОФЗ на 6 б.п. – до 7,22% годовых, 10-летних – на 5 б.п. – до 7,35%. Банк России продолжает давать крайне мягкие комментарии, стремясь действовать проактивно. В результате, можно ожидать, что инвесторы будут закладывать в котировки ОФЗ снижение ключевой ставки как минимум до 7% годовых, что существенно ускоряет смягчение денежно-кредитной политики. На этом фоне доходность 10-летнетнего бенчмарка ОФЗ может опережающими темпами достигнуть нижней границы нашего целевого уровня на текущий год – 7,15% годовых. В результате, новым целевым диапазоном видим уровень 7,0%7,15% годовых для 10-летних ОФЗ. Отметим, что посткризисными минимумом по доходности 10-летки в марте 2018 году как раз выступал уровень 7% годовых. Сегодня инвесторы продолжат перепозиционировать свои цели по котировкам госбумаг, в результате чего ждем продолжения умеренного роста цен. Возврат после праздников американских инвесторов на рынки также поддержит спрос на рублевые активы", - комментирует ситуацию на рынке ОФЗ аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

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