Спрос на облигации ЕМ сохраняется - БКС

Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 3 июля 2019 года, со стороны инвесторов сохранился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ по-прежнему находятся в аутсайдерах.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 27 июня по 3 июля составил порядка $30 млн против притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.