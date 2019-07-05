Потенциал роста рынка акций РФ невелик - Алор Брокер

"Удивительно, но вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос почти на 0,7% и вплотную приблизился к зоне сопротивления 2850-2860 пунктов, - напоминает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Почти 6% прибавил "Аэрофлот", закрывший дивидендный гэп. Рост бумаг авиаперевозчика можно объяснить намерением властей не допустить повышения цен на авиабилеты и компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо при превышении ценами на нефть отметки 70 долларов за баррель. Вот только этого будет недостаточно: отрасль показывает убытки даже при более дешевой нефти. Более недели растет "Система", новых поводов для покупок акций которой также нет. Продолжается "полет в космос" "Газпрома", который уже как месяц хочется зашортить.

В общем рост идет, но оснований для него нет. Поэтому и приобретать широкий спектр бумаг мы не рекомендуем. Сейчас следует сосредоточиться лишь на отдельных спекулятивных идеях".

Также эксперт указывает, что сегодня последний день с дивидендами торгуются "Лукойл", МТС и "Русгидро": "Внимательно смотрим за первыми двумя. Не исключено, что по ним сегодня могут быть хорошие движения. А если внешний фон в понедельник будет позитивный, то они вполне могут закрыть большую часть дивидендного гэпа. Ждем также отчета Сбербанка за полугодие. Скорее всего, банк покажет снижение темпов роста прибыли. В противном случае бумаги вполне могут сходить в район 250 руб.

Вчера Штаты не торговались из-за празднования Дня независимости, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы болтаются около нуля. Но при этом около 30 центов по сравнению с нашим вчерашним закрытием потеряла нефть. "Поэтому ждем открытия рынка на вчерашних вечерних уровнях и дальнейшего тестирования сопротивления Индекса Мосбиржи. Для его пробития нужны будут весомые поводы, которых с утра мы не видим", - заключает Алексей Антонов.