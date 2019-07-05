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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. - ИК "Алго Капитал"
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05 июля 2019 года 09:24
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2830, 2820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не способствует масштабному движению локального рынка акций в первые часы торгов. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК)", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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05 июля 2019 года 11:42
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь... читать дальше
.05 июля 2019 года 09:30
Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем
Рынки акций Азии торгуются в слабом плюсе. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет. читать дальше
.04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.04 июля 2019 года 11:13
Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк
Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Однако мы считаем, что в 3-4 кв.... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
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