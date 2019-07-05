На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль - ИФ "Олма"

"В четверг трейдеры сохранили оптимистичный настрой на рынке акций (несмотря на сокращенную активность нерезидентов из-за выходного в США). В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +5.7%) - поводом для оживления могли стать сообщения о предложениях Минфина по поддержке отрасли пассажирских авиаперевозок. В лидерах роста оказались и бумаги АФК Система (AFKS, +5.7%) - на годовом собрании акционеров прозвучали слова о перспективах увеличения дивидендных выплат. Корпорация Алроса (ALRS) подорожала на 3.2%, Лукойл (LKOH) - на 2.2%, ВТБ (VTBR) - на 2.0%, МосБиржа (MOEX) - на 1.7%. Между тем Татнефть (TATN) подешевела на 2.5% из-за закрытия реестра "под дивиденды". В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое затишье перед выходом данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск). Последние могут дать основания для некоторого повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль", - прогнозирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.