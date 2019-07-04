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04 июля 2019 года 18:23
ЦБ РФ готовит рынки к агрессивному снижению ставки? - БКС
"Сегодняшние заявления главы ЦБ РФ о траектории развития инфляционных процессов и векторе денежно-кредитной политики, на наш взгляд, могут являться достаточно очевидным сигналом о готовности регулятора к реализации шага по еще одному снижению ставки уже на июльском заседании, - считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Основа для такого решения регулятора, судя по всему, останется в плоскости инфляционных процессов, которые на данный момент указывают на значительное снижение проинфляционных рисков. С учетом того факта, что на мировых рынках сохраняются ожидания возвращения мировых ЦБ (ФРС и ЕЦБ) к монетарным стимулам, у отечественных монетарных властей, на наш взгляд, сейчас есть достаточно места для маневра по снижению ставки на 25 б.п. Также в заявлениях Набиуллиной есть сигналы и о том, что вопрос о снижении ставки сразу на 50 б.п. также будет рассматриваться". В результате эксперт оценивает вероятность того, что ЦБ в июле пойдет на снижение ставки небольшим шагом - на 25 б.п., как весьма высокую. Также Антон Покатович не исключает и снижения ключевой ставки на 50 б.п. Если регулятор все же снизит ставку сразу на 50 б.п., то такое решение в существенной мере может быть продиктовано его намерением оказать поддержку стагнирующей экономике, рост которой пока что неумолимо близится к нулю. "Также хотим заметить, что, по нашим оценкам, текущий рынок суверенного долга указывает на снижение ставки до уровней ниже верхней границы нейтрального диапазона ставок ЦБ в 6-7% в достаточно скорой перспективе, ранее целей Банка России на 2020 год. Вследствие этого при реализации более агрессивного шага по снижению ставки (на 50 б.п.) перспектива рубля на август видится более слабой", - заключает главный аналитик "БКС Премьер".
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