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04 июля 2019 года 17:48
Инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют риски - ГК "ФИНАМ"
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в преддверии публикации одного из основных показателей, определяющего вероятность смягчения денежно-кредитной политики (Non-farm payrolls опубликуют 5 июля в 15:30 МСК) доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась до 1,95% впервые с 2016 года, в то время, как доходность облигаций по всей Европе также снизилась до рекордно низкого уровня во главе с немецкими облигациями. Резкое снижение доходности отражает пессимистические перспективы роста мировой экономики, вероятность эскалации торговой войны и резкий рост инфляции. Однако инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют эти риски. S&P500 показал лучшую динамику в первом полугодии с 1997 года, поднявшись на 17%, к уровням, которые в последний раз наблюдались в конце 2018 года. Единственное, с чем, похоже, согласны инвесторы обоих классов активов - то, что мы вступаем в новую фазу смягчения денежно-кредитной политики. ФРС США заявила о своей готовности остановить постепенное ужесточение политики и, возможно, снизить процентные ставки в случае необходимости. Другие центральные банки развитых и развивающихся рынков либо демонстрируют признаки ослабления, либо уже ослабляют денежно-кредитную политику, как например ЦБ РФ или ЦБ Австралии. Если глобальные центральные банки начнут синхронизированный цикл смягчения денежно-кредитной политики, есть надежда, что это продлит текущий экономический цикл, что обеспечит еще один импульс роста на рынке акций. Однако остается неясным, как долго глобальные центральные банки будут стремиться продлить агонию текущего экономического цикла и какие конечные цели данного цирка? Когда американские площадки не торгуются, российский рынок, как правило, подрастает. Расплата за сегодняшний рост придет завтра. Индекс Мосбиржи, как и валютный индекс РТС подрастают на 0,4%", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.04 июля 2019 года 11:13
Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк
Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Однако мы считаем, что в 3-4 кв.... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:53
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще... читать дальше
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