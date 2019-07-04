Инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют риски - ГК "ФИНАМ"

"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в преддверии публикации одного из основных показателей, определяющего вероятность смягчения денежно-кредитной политики (Non-farm payrolls опубликуют 5 июля в 15:30 МСК) доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась до 1,95% впервые с 2016 года, в то время, как доходность облигаций по всей Европе также снизилась до рекордно низкого уровня во главе с немецкими облигациями. Резкое снижение доходности отражает пессимистические перспективы роста мировой экономики, вероятность эскалации торговой войны и резкий рост инфляции. Однако инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют эти риски. S&P500 показал лучшую динамику в первом полугодии с 1997 года, поднявшись на 17%, к уровням, которые в последний раз наблюдались в конце 2018 года. Единственное, с чем, похоже, согласны инвесторы обоих классов активов - то, что мы вступаем в новую фазу смягчения денежно-кредитной политики. ФРС США заявила о своей готовности остановить постепенное ужесточение политики и, возможно, снизить процентные ставки в случае необходимости. Другие центральные банки развитых и развивающихся рынков либо демонстрируют признаки ослабления, либо уже ослабляют денежно-кредитную политику, как например ЦБ РФ или ЦБ Австралии. Если глобальные центральные банки начнут синхронизированный цикл смягчения денежно-кредитной политики, есть надежда, что это продлит текущий экономический цикл, что обеспечит еще один импульс роста на рынке акций. Однако остается неясным, как долго глобальные центральные банки будут стремиться продлить агонию текущего экономического цикла и какие конечные цели данного цирка? Когда американские площадки не торгуются, российский рынок, как правило, подрастает. Расплата за сегодняшний рост придет завтра. Индекс Мосбиржи, как и валютный индекс РТС подрастают на 0,4%", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

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