БКС рекомендует продолжать сокращать позиции в акциях РФ при росте котировок

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что ложное ощущение спокойствия может быстро испариться в случае дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей. По их мнению, в периоды роста котировок имеет смысл и дальше продавать акции РФ.

По оценкам аналитиков, средний объем длинных позиций розничных инвесторов в наиболее ликвидных российских акциях за отчетный период снизился на 0,7%, при этом "шорты" остались повышенными. Потоки институционалов на прошлой неделе вновь оказались сбалансированными. "Мы по-прежнему ожидаем низкую или отрицательную доходность на рынке на горизонте 6-12 месяцев и рекомендуем продолжать сокращать текущие позиции на росте рынка", - пишут эксперты.

Между тем с 27 июня до 3 июля со стороны ETF был зафиксирован чистый приток капитала в акции РФ в объеме $25 млн. "Несмотря на небольшой объем, приток стал крупнейшим с середины апреля (в мае инвесторы начали закрывать свои позиции). Притоки оказались в целом сбалансированными между фондами, ориентированными на Россию, и небольшими притоками из фондов акций GEM. Учитывая, что потоки фондов едва ли позволяли объяснить динамику рынка в последние несколько недель, мы бы не стали придавать им большого значения и сейчас. Вместе с тем мы отмечаем текущий позитивный импульс, хотя масштабы все еще незначительны", - говорится в обзоре.