Рубль продолжает уверенно слабеть - "Открытие Брокер"

"К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,56%, недельная осталась на уровне 7,73%, месячная также осталась на уровне 7,83%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объём дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растёт спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с 5 июля снизит покупки валюты с 16,3 до 10 млрд рублей в день, что является очень резким снижением. На ближайшую перспективу мы не исключаем, что курс рубля к доллару может показывать коррекционное движение в диапазон 65-66 долларов. К 15:30 мск пара USD/RUB - 63,441 (+0,2%), EUR/RUB - 71,58 (+0,25%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.