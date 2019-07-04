Приток нерезидентов в госдолг иссяк - Райффайзенбанк

"Как и на предшествующих аукционах (с конца июня), вчера спрос на ОФЗ оказался низким: суммарный объем поданных заявок на покупку старого 15-летнего выпуска 26225, предложенного в объеме 20 млрд руб., не превысил 27 млрд руб. При этом даже такой спрос предполагал премию ко вторичному рынку: без премии удалось реализовать лишь 14,6 млрд руб. с доходностью по цене отсечения YTM 7,54%. Напомним, что в период с марта по май спрос на аукционах превышал 100 млрд руб. (достигая в некоторые дни 200 млрд руб.), и тогда он не предполагал премий к рынку. Таким образом, этот спрос исчез так же быстро, как и появился, что подтверждает его специфичность (узкий круг нерезидентов, скорее всего, из развивающихся стран). Текущий слабый спрос на ОФЗ обусловлен их низкими доходностями (почти вся кривая ниже ключевой ставки), в то время как наступившее 2П не будет таким благоприятным для рубля, как 1П, в том числе и из-за того, что исчез приток нерезидентов в госдолг (соответственно, долларовая доходность ОФЗ, скорее всего, будет ниже, чем у долларовых евробондов РФ)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.