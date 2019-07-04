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04 июля 2019 года 15:41
Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Ростелекома и ADR МТС до "держать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". Между тем для бумаг VEON и АФК "Система" (MOEX: AFKS) рекомендация "покупать" была подтверждена. "Ситуация во всех ключевых сегментах телекоммуникационного сектора России в целом стабильна, однако, на наш взгляд, публично торгуемые операторы связи вряд ли смогут продемонстрировать темпы роста своего профильного бизнеса выше однозначных цифр. Более того, усиление рыночных позиций Tele2 (не входит в наше аналитическое покрытие) и неясные стратегические цели "Мегафона" (MOEX: MFON) (не является публичной компанией) могут изменить расстановку сил на рынке профильных услуг мобильной связи, что создаст риски для долгосрочных прогнозов роста", - пишут в обзоре аналитики ИК Александр Венгранович и Артем Ямщиков. При этом они отмечают, что разрыв между абонентскими базами VEON и Tele2 в России сократился до 11 млн абонентов по сравнению с разрывом в 20 млн абонентов 3 года тому назад. "В связи с этим мы полагаем, что можем официально объявить о превращении "Большой тройки" в "Большую четверку". За исключением активного роста Tele2, какой-либо серьезной конкурентной активности на рынке мы не наблюдаем: операторы продолжают придерживаться рационального подхода и реализуют только тактические маркетинговые кампании в регионах", - считают аналитики. По мнению экспертов, сектор продолжит обсуждать развертывание сети 5G в России на протяжении 2019-2020 годов. Отсутствие свободных частот в наиболее прибыльном диапазоне 3,4-3,8 ГГц остается главным препятствием для запуска данной технологии, и участники отрасли стремятся в своих переговорах с регуляторами прийти к хоть каким-то ощутимым результатам. "В настоящее время диапазон делят между собой спутниковые операторы, Минобороны и ФСБ, и перераспределение этих частот потребует координации действий властей на самом высоком уровне", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, в условиях отсутствия выдающегося роста надо отдавать предпочтение бумагам компаний из тех сегментов рынка, где ожидается появление хороших катализаторов роста, при этом настроения инвесторов в целом консервативные. "Наш фаворит - компания "Система", у которой имеется убедительный план по продаже активов на 2019-2021 годы, что может послужить важным фактором снижения долговой нагрузки и уменьшения дисконта к чистой стоимости активов (NAV). Мы также положительно смотрим на VEON после того, как недавно компания заявила об урегулировании налоговых претензий в Египте и объявила о рыночной оферте миноритарным акционерам Global Telecom Holding (GTH), что должно упростить структуру холдинга и привести к переоценке активов GTH. Мы полагаем, что последнее размещение акций Telenor должно устранить "навес" из акций в компании и послужить катализатором для роста бумаг. VEON предлагает самую высокую доходность среди телекоммуникационного сектора, входящих в наше покрытие, и при этом торгуется с дисконтом к российским аналогам", - пишут они. Эксперты проанализировали попытки компаний найти новые источники дохода и пришли к выводу, что "Ростелеком" и МТС уже добились сильных позиций на быстро растущем рынке облачных сервисов, где они в дальнейшем могут выступить в качестве консолидаторов. Покупка МТС банка компанией МТС помогла оператору получить дополнительные доходы и создать мощную операционную платформу в секторе финансовых услуг. В то же время аналитики отмечают, что возможности на рынке стриминга видео и музыки им представляются крайне ограниченными. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена МТС - 9,7 (текущая цена - 8,97), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для акций, цены в рублях) - 84 (текущая цена - 78,98), рекомендация - держать; Прогнозная цена Система - 5 (текущая цена - 3,39), рекомендация - покупать; Прогнозная цена VEON - 3,6 (текущая цена - 2,83), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, Система АФК, VEON
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