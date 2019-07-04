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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ослабление рубля может усилиться при развороте рынков к снижению - FxPro
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04 июля 2019 года 14:44
Ослабление рубля может усилиться при развороте рынков к снижению - FxPro
"Российская валюта придерживается довольно равномерного темпа отступления в парах с долларом и евро, - констатируют аналитики FxPro. - К середине дня в четверг USR/RUB прибавляет 14 копеек, достигая 63.47. EUR/RUB растет на 22 копейки до 71.61. Сниженная торговая активность на мировых рынках по случаю праздника в США позволяет рассчитывать на сравнительное затишье на рынках и развитие устоявшихся трендов до конца дня. Помимо ослабления рубля стоит отметить обновление российским фондовым рынком исторических максимумов. Индекс МосБиржи на протяжении всей недели день за днем переписывал пиковые уровни, и ослабление рубля ему частично в этом помогало. Однако за этим также стоит позитивная динамика мировых индексов. Американский S&P500 закрылся в среду на исторических максимумах, а фьючерсы на индекс (SPX) поднимались до 2999.20, находясь в одном шаге от красивого круглого уровня 300". Покупки акций, по мнению экспертов компании, вызваны стремлением инвесторов к доходным активам по мере падения привлекательности гособлигаций развитых стран. При этом, уровень страха на рынках понижен, поскольку участники торгов активно закладывают в ожидания смягчение политики. В теории, это золотое время, когда центробанки готовы предоставлять новые стимулы, а доходность долговых рынков падает. "На практике редко такие периоды длятся продолжительное время: ЦБ убирают руку помощи, когда видят, что экономика ведет себя лучше ожиданий, - подчеркивается в обзоре FxPro. - Впрочем, чаще оказывается, что рынки недооценивают экономические угрозы, и впоследствии слабые данные приносят за собой существенную просадку фондовых рынков. Подобный сценарий может оказаться справедливым уже в конце текущей недели. Рынки уверенно покупали акции США после разочаровывающих макроэкономических публикаций в среду. Однако публикация слабого официального отчета по рынку труда (Nonfarm Payrolls) в пятницу имеет достаточно потенциала, чтобы отрезвить рынки, потенциально отправив их в сторону коррекции. Для рубля это будет означать усиление давления по мере того, как инвесторы от доходных активов будут переключаться в сторону "тихих гаваней" - таких, как облигации крупных развитых стран".
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04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.04 июля 2019 года 11:13
Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк
Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Однако мы считаем, что в 3-4 кв.... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
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