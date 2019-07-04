"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Энел Россия, ФСК и ОГК-2 до "держать" после переоценки сектора

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) аналитики понизили рекомендацию (рейтинг) с "покупать" до "держать".

В то же время рекомендации (рейтинги) для других бумаг компаний сектора были оставлены экспертами "ВТБ Капитала" без изменений.

Для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) была подтверждена рекомендация (рейтинг) "покупать", а для бумаг "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) - "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Энел Россия - 1,01 (текущая цена - 1,13), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ФСК - 0,20 (текущая цена - 0,21), рекомендация - держать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,71 (текущая цена - 0,60), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Интер РАО - 9,20 (текущая цена - 4,77), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,10 (текущая цена - 2,29), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,59 (текущая цена - 0,60), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,013 (текущая цена - 0,011), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 3.23 (текущая цена - 2,67), рекомендация - покупать.