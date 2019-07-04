Рынок гособлигаций оценивает перспективы дальнейшей политики мировых центробанков - Julius Baer

"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих американского центрального банка профессора Джуди Шелтон, которая выступает за неограниченное финансирование государственного долга через "печатный станок" ФРС. В еврозоне главным кандидатом на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) стала Кристин Лагард. Будучи руководителем Международного валютного фонда, Лагард поддерживала идею фискального и монетарного стимулирования дальнейшего экономического роста".

В прошлом такие новости стали бы шоком для инвесторов и привели бы к росту доходностей, уверен эксперт. Однако сегодня рынок облигаций рассматривает новые кандидатуры как залог снижения процентных ставок и увеличения покупок центральными банками государственного долга и реагирует на это падением доходностей. Показатель по 10-летним бумагам Казначейства США колеблется около 1,95%, минимального уровня с победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Доходность по 2-летним гособлигациям, которая лучше отражает ожидания рынка по поводу динамики ключевой ставки, составляет 1,75%, тогда как сама ставка находится на уровне 2,4%. Доходность по 5- и 10-летним гособлигациям Германии уверенно держится в отрицательной зоне и составляет -0,64% и -0,38% соответственно.

"Свежая экономическая статистика как в еврозоне, так и в США была лучше ожиданий, но все еще не позволяет пошатнуть уверенность игроков в предстоящем снижении процентных ставок, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - Ежемесячные данные от частной компании ADP, специализирующейся на HR-услугах, указывают на рост в отчетный период числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики темпами ниже среднего показателя за последние 12 месяцев. Заказы на товары длительного пользования, не связанные с оборонной промышленностью и не включающие транспорт, которые являются ключевым индикатором динамики капитальных расходов, были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с первоначальной оценкой. Тем не менее, годовой прирост составляет всего 1,0%. Слабость инвестиций подтверждает опасения председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что падение деловой уверенности в последнее время может начать отражаться в свежей статистике".