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04 июля 2019 года 13:54
Рынок гособлигаций оценивает перспективы дальнейшей политики мировых центробанков - Julius Baer
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих американского центрального банка профессора Джуди Шелтон, которая выступает за неограниченное финансирование государственного долга через "печатный станок" ФРС. В еврозоне главным кандидатом на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) стала Кристин Лагард. Будучи руководителем Международного валютного фонда, Лагард поддерживала идею фискального и монетарного стимулирования дальнейшего экономического роста". В прошлом такие новости стали бы шоком для инвесторов и привели бы к росту доходностей, уверен эксперт. Однако сегодня рынок облигаций рассматривает новые кандидатуры как залог снижения процентных ставок и увеличения покупок центральными банками государственного долга и реагирует на это падением доходностей. Показатель по 10-летним бумагам Казначейства США колеблется около 1,95%, минимального уровня с победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Доходность по 2-летним гособлигациям, которая лучше отражает ожидания рынка по поводу динамики ключевой ставки, составляет 1,75%, тогда как сама ставка находится на уровне 2,4%. Доходность по 5- и 10-летним гособлигациям Германии уверенно держится в отрицательной зоне и составляет -0,64% и -0,38% соответственно. "Свежая экономическая статистика как в еврозоне, так и в США была лучше ожиданий, но все еще не позволяет пошатнуть уверенность игроков в предстоящем снижении процентных ставок, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - Ежемесячные данные от частной компании ADP, специализирующейся на HR-услугах, указывают на рост в отчетный период числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики темпами ниже среднего показателя за последние 12 месяцев. Заказы на товары длительного пользования, не связанные с оборонной промышленностью и не включающие транспорт, которые являются ключевым индикатором динамики капитальных расходов, были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с первоначальной оценкой. Тем не менее, годовой прирост составляет всего 1,0%. Слабость инвестиций подтверждает опасения председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что падение деловой уверенности в последнее время может начать отражаться в свежей статистике".
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04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем... читать дальше
.04 июля 2019 года 11:13
Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк
Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Однако мы считаем, что в 3-4 кв.... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:53
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще... читать дальше
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