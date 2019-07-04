Наш целевой уровень по индексу РТС до конца года составляет 1 531 пункт - ITI Capital

"Российский фондовый рынок - самый быстрорастущий рынок акций с начала года (+27%) ввиду удорожания акций нефтегазовых компаний, в особенности Газпрома (+78%), чья доля на российском рынке составляет порядка 15%. Мы считаем, что риск санкций ограничен, что позволит самому недооцененному рынку продолжить расти, учитывая высокую привлекательность российских эмитентов при текущем уровне кредитного качества и высоких ценах на нефть. В то же время мы считаем, что игроки переключатся на более недооцененные бумаги, которые существенно отстали от рынка. Рекордные годовые дивиденды и часть промежуточных будут выплачиваться до конца августа, и большая их часть (1,8 трлн руб.) будет реинвестировано обратно в акции, что приведет к дальнейшему росту рынка. Российский рынок продолжит умеренный рост (наш целевой уровень по РТС до конца года составляет 1 531 пункт), не исключена техническая коррекция после обновления новых максимумов. Основные идеи на покупку - недооцененные бумаги, такие как АФК Система, Русал, ТМК и др.", - отмечают аналитики ITI Capital.

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Компании упоминаемые в новости: Система АФК