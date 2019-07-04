Короткие и средние ОФЗ выглядят привлекательными для покупки, как и локальные корпоративные облигации - ITI Capital

"Потенциал снижения доходности рублевого суверенного долга на длинной кривой остается ограниченным - порядка 30 б.п., или 2,5%, если за целевой минимум взять уровень марта 2018 г., - указывается в обзоре ITI Capital. - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае составила 30%, или 2,5 трлн руб. в абсолютном выражении, что является историческим максимумом. Доля нерезидентов не учитывает выделенные 1 трлн руб. в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для докапитализации банков через механизм ОФЗ. С начала года приток средств нерезидентов составил 672 млрд руб., что с лихвой компенсирует отток в размере 560 млрд руб. с апреля по декабрь 2018 г. После притока в мае $3,2 млрд иностранных средств мы ждем замедления их притока, так как премия на длинной кривой, на которой в основном покупают нерезиденты, уже отыграна на 80%".

На короткой кривой, где покупают резиденты, премия отыграна на 60%, т. е. потенциал роста там больше, подчеркивают аналитики ITI Capital. "Более привлекательны для покупки короткая и средняя кривая ОФЗ, где премия превышает 50-60 б.п., - полагают специалисты компании. - Короткий конец больше других отражает ожидания по снижению ключевой ставки и, следовательно, приближается к нейтральной ставке ЦБ, которая, по нашим оценкам, составляет 6,5%, как и предполагаемая доходность ОФЗ с погашением до двух лет без страновой премии за риск. Более привлекательно выглядит рублевый корпоративный долг эмитентов с более низким кредитным качеством, но во многих рублевых бумагах наблюдается нехватка локальной ликвидности. На валютном долге страновая премия уже отыграна, и многие бумаги обновляют исторический максимум за исключением отдельных эмитентов, таких как МКБ, КОКС, ВЭБ и ГТЛК 25".