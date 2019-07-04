Рубль продолжит слабеть к доллару в июле - ITI Capital

"Рубль продолжит слабеть к доллару в июле, темпы притока средств в рублевый суверенный долг снизятся в связи с замедлением притока нерезидентов и ослаблением рубля. - прогнозируют аналитики ITI Capital. - Рубль сейчас находится под давлением, которое скорее обусловлено локальными, чем глобальными факторами. На пути к 64 руб. можно выделить следующие ключевые уровни сопротивления доллара к рублю: 63,5, 63,9 и 64,40 (50-дневная скользящая средняя). Ключевой глобальный фактор - рост доллара после саммита G-20. Кроме того, ожидания по снижению ключевой ставки ФРС на заседании 31 июля несколько скорректировались - некоторые голосующие члены регулятора не готовы поддержать снижение ставки в этом году. Доллар укрепляется ко всем ключевым валютам, текущий уровень сопротивления DXY - 96,740, затем - 97,1 (100-дневная скользящая средняя) 97,3 (50-дневная скользящая средняя)".

"Согласно техническому показателю RSI 30 дней, долларовый индекс DXY остается перепроданным (меньше 50), но основная предпосылка к ослаблению - сохраняющийся спрос на рисковые активы и керри-трейд ввиду падения долларовых ставок, - указывается в обзоре ITI Capital. - Так, например, доходность 10-летних КО США приближается к минимуму ноября 2016 г., который был зафиксирован незадолго до первого после кризиса решения ФРС о повышении ключевой ставки. Локальный фактор в пользу ослабления рубля - местный спрос на валюту, связанный с конвертацией для дивидендных выплат (июль и август) иностранным держателям российских бумаг. В июле предстоит конвертировать порядка $7 млрд и еще $3,3 млрд - в августе. Сезон конвертаций только начинается. Крупнейшие дивидендные выплаты будут производить Сбербанк ($2,5 млрд, 4 июля), Норильский Никель ($1,6 млрд, 12 июля), Лукойл ($2,5 млрд, 30 июля) и Газпром ($1,6 млрд, 9 августа)".