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04 июля 2019 года 12:46
Рубль продолжит слабеть к доллару в июле - ITI Capital
"Рубль продолжит слабеть к доллару в июле, темпы притока средств в рублевый суверенный долг снизятся в связи с замедлением притока нерезидентов и ослаблением рубля. - прогнозируют аналитики ITI Capital. - Рубль сейчас находится под давлением, которое скорее обусловлено локальными, чем глобальными факторами. На пути к 64 руб. можно выделить следующие ключевые уровни сопротивления доллара к рублю: 63,5, 63,9 и 64,40 (50-дневная скользящая средняя). Ключевой глобальный фактор - рост доллара после саммита G-20. Кроме того, ожидания по снижению ключевой ставки ФРС на заседании 31 июля несколько скорректировались - некоторые голосующие члены регулятора не готовы поддержать снижение ставки в этом году. Доллар укрепляется ко всем ключевым валютам, текущий уровень сопротивления DXY - 96,740, затем - 97,1 (100-дневная скользящая средняя) 97,3 (50-дневная скользящая средняя)". "Согласно техническому показателю RSI 30 дней, долларовый индекс DXY остается перепроданным (меньше 50), но основная предпосылка к ослаблению - сохраняющийся спрос на рисковые активы и керри-трейд ввиду падения долларовых ставок, - указывается в обзоре ITI Capital. - Так, например, доходность 10-летних КО США приближается к минимуму ноября 2016 г., который был зафиксирован незадолго до первого после кризиса решения ФРС о повышении ключевой ставки. Локальный фактор в пользу ослабления рубля - местный спрос на валюту, связанный с конвертацией для дивидендных выплат (июль и август) иностранным держателям российских бумаг. В июле предстоит конвертировать порядка $7 млрд и еще $3,3 млрд - в августе. Сезон конвертаций только начинается. Крупнейшие дивидендные выплаты будут производить Сбербанк ($2,5 млрд, 4 июля), Норильский Никель ($1,6 млрд, 12 июля), Лукойл ($2,5 млрд, 30 июля) и Газпром ($1,6 млрд, 9 августа)".
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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04 июля 2019 года 17:48
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.04 июля 2019 года 12:00
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.04 июля 2019 года 11:13
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.04 июля 2019 года 10:19
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.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
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