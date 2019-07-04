Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем не менее, такое снижение запасов оказалось втрое ниже, чем ожидали аналитики (-3 mb), поэтому позитивная реакция нефтяного рынка на эти данные была кратковременной. Отношения между США и Ираном продолжают ухудшаться. Вчера Иран поставил ультиматум участникам ядерного соглашения, заявив о возобновлении производства плутония, если до 7 июня страны не вернутся к выполнению своих обязательств по сделке, в числе которых создание условий для беспрепятственного экспорта нефти Ираном. Президент США Д. Трамп в ответ на это заявил, что иранским представителям следует быть более осторожными с такими угрозами. В результате, продолжающаяся эскалация отношений между двумя странами увеличивает вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке, что не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".