Сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. Дополнительным фактором стало некоторое восстановление на рынке энергоносителей, где, несмотря на достаточно слабые данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов нефти лишь на 1,1 млн баррелей, ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 63 долларов. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,4%, достигнув 2820 пунктов. Лидерами торгов выступили Система и Полюс, рост которых составил 4% и 3,4%. Хуже рынка торговались НЛМК и Ростелеком, упавшие на 1,4% и 2% соответственно. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов. Кроме него, ближайшими, хоть и слабыми, поддержками для рынка могут стать отметки 2780 и 2730 пунктов. При этом мы сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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