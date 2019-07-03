.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2019 года 15:53
Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще большего сокращения добычи. На этом фоне котировки "черного золота" оказались под давлением, которое усиливают риски замедления роста мировой экономики. По нашим оценкам, цены находятся несколько ниже фундаментально обоснованного уровня. После того, как на саммите G20 президент Владимир Путин объявил о продлении сделки об ограничении добычи нефти до марта 2020 года, сложилось впечатление, что Россия и Саудовская Аравия разделяют видение ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на подтверждение решения на встрече ОПЕК во вторник, между двумя крупнейшими производителями нефти возникло разногласие. Эр-Рияд выступил за дополнительное сокращение добычи для еще более активного снижения мировых запасов и стимулирования роста цен, что было встречено оппозицией со стороны официальной Москвы. Продление соглашения ОПЕК+ означает, что Россия и члены нефтяного картеля уступят еще большую долю рынка сланцевым производителям из США на фоне продолжения общего роста рынка. Заявление Саудовской Аравии выглядит так, как будто ее чиновники все сильнее беспокоятся о падении спроса на сырье из-за ухудшения динамики мировой экономики. В итоге котировки во вторник потеряли более 4%". Спрос на нефть, по мнению эксперта Julius Baer, действительно выглядит слабым, а объем потребления во многих странах не превышает уровни аналогичного периода прошлого года. "При этом мы не отмечаем сильных сдвигов в балансе спроса и предложения в последние месяцы, что позволяет говорить о том, что колебания цен вызваны в основном изменением рыночных настроений. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и считаем, что нефть торгуется чуть ниже фундаментально обоснованных уровней. Общая картина для рынка остается без изменений, и коридор движения котировок продолжают определять уровень издержек сланцевых производителей и инфляция топливных цен", - заключает Карстен Менке.
.
03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 10:52
"Саммит ОПЕК+ прошел безыдейно: стороны лишь приняли продление соглашения о сокращении добычи до марта 20202 г. Тогда как согласование новых метрик оценок эффективности данного соглашения было отложено до сентября. Нефть отреагировала резким снижением, потеряв за день 2,6 долл./барр. Отсутствие... читать дальше
.03 июля 2019 года 09:50
Американские индексы выросли, S&P 500 обновил рекорд. Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель. Рынки акций Азии снижаются, в плюсе только Австралия. читать дальше
.02 июля 2019 года 16:40
"Период опережающего роста американской экономики остался в прошлом, а преимущества доллара США, связанные с денежно-кредитной политикой, снижаются, поскольку ФРС США готовится снижать ставки, - отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - Мы пересматриваем наш прогноз по паре... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:46
"По оценке Bloomberg, среднесуточная добыча нефти в России в июне оставалась второй месяц подряд ниже целевого показателя в рамках сделки ОПЕК+, потому что загрязнение нефтепровода "Дружба" привело к снижению поставок "черного золота" в Европу. В течение июня РФ добывала в среднем 11,115 млн... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:23
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в... читать дальше
.02 июля 2019 года 13:17
"Текущая нехватка предложения на рынке железной руды не вызывает сомнений, и новости о снижении экспорта из Австралии и Бразилии не стали неожиданностью, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали рост на старых новостях,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.