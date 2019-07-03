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03 июля 2019 года 14:50
Потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционе вновь предлагаются длинные бумаги (15летнего выпуска ОФЗ 26225) номинальным объемом 20 млрд руб. За неделю, прошедшую с прошлого аукциона (когда размещался 11летний выпуск 26228), кривая доходностей ОФЗ сдвинулась незначительно вниз (на 2-5 б.п.), при этом на остальных рынках GEM тренд снижения доходностей сохранился (на 35-20 б.п. по 10-летним локальные бонды Бразилии и Колумбии, в которых наблюдалось наиболее сильное движение) вслед за базовыми активами (вчера 10-летние UST ушли ниже YTM 2%). Интересным для локального рынка является заявления ЦБ РФ о том, что на последнем заседании рассматривалась возможность снижения ключевой ставки даже на 50 б.п. (но было принято решение на 25 б.п. из-за риска всплеска бюджетных расходов). Оно указывает на то, что сейчас мы находимся лишь в начале цикла снижения ключевой ставки, нейтральный уровень которой, по оценкам ЦБ РФ, находится в диапазоне 6-7%. По нашему мнению, учитывая сворачивание темы санкций и вероятное отсутствие торговой войны, нейтральная ставка находится ближе к нижней границы этого диапазона (которая может быть достигнута к середине следующего года). Однако из-за недавнего ралли, потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% (кроме того, ОФЗ имеют одну из самых низких реальных доходностей)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
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03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
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.03 июля 2019 года 15:53
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.03 июля 2019 года 14:26
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.03 июля 2019 года 13:44
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.03 июля 2019 года 09:50
Американские индексы выросли, S&P 500 обновил рекорд. Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель. Рынки акций Азии снижаются, в плюсе только Австралия. читать дальше
.02 июля 2019 года 16:40
"Период опережающего роста американской экономики остался в прошлом, а преимущества доллара США, связанные с денежно-кредитной политикой, снижаются, поскольку ФРС США готовится снижать ставки, - отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - Мы пересматриваем наш прогноз по паре... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:46
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.02 июля 2019 года 15:23
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в... читать дальше
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