Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB

"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит ключевую ставку на 50 б. п., и это окажет давление на доллар. Примечательно, что в среднесрочной перспективе теперь ожидается укрепление рубля и глобальное ослабление доллара. Вчера появилась информация о том, что Дональд Трамп номинировал в совет управляющих Федрезерва США Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон, которые, судя по всему, являются сторонниками сравнительно мягкой денежно-кредитной политики и выступают за снижение процентных ставок чем быстрее, чем лучше. При этом ведутся разговоры о том, что Белый дом может прибегнуть к девальвации доллара, развязав таким образом "валютную войну". Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина недавно заявила в интервью, что ЦБ ввел дисконты на покупку золота, чтобы стимулировать экспорт этого драгметалла. Следует отметить, что в 2018 году Центробанк ежемесячно покупал золото в среднем на сумму $0,9 млрд, однако в мае 2019 года этот показатель упал более чем втрое. Если эта тенденция сохранится, то в текущем году мы, возможно, увидим более значительный приток иностранный валюты, который должен оказать поддержку рублю. Мы считаем, что доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, и рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135", - прогнозируют эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.