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03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое перемирие между этими странами - это еще не сделка и не торговый мир, а разногласия между странами, конкурирующими за глобальное экономическое господство, сохраняются. КНР пока не готова на серьезные уступки в части открытия своего рынка для американцев. Действительно, как это уже случалось, после успешных переговоров на высшем уровне в позициях сторон возможен откат назад. Вместе с тем последние новости о кадровых назначениях в руководстве мировых центробанков дают сигналы относительно продолжения мягкой монетарной политики. Выдвижение кандидатуры главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ рынки встретят скорее всего хорошо, учитывая ее опыт и политика, и финансиста. Важно, что на эту должность не назначен представитель Бундесбанка, в этом случае был бы явный сдвиг в сторону ужесточения ДКП. Лагард может быть чуть жестче, чем Драги, но не принципиально. Что касается ФРС, то Трамп предложил на два вакантных места в совете управляющих сторонников снижения ставки - Шелтона и Воллера. Рост цен на золото и соответственно стоимости акций Полюс Золота частично связан с усилением настроя рынков на мягкую политику ФРС даже в условиях экономического роста и исторических максимумов по индексу S&P 500".
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Компании упоминаемые в новости: Яндекс
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03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:53
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 10:52
"Саммит ОПЕК+ прошел безыдейно: стороны лишь приняли продление соглашения о сокращении добычи до марта 20202 г. Тогда как согласование новых метрик оценок эффективности данного соглашения было отложено до сентября. Нефть отреагировала резким снижением, потеряв за день 2,6 долл./барр. Отсутствие... читать дальше
.03 июля 2019 года 09:50
Американские индексы выросли, S&P 500 обновил рекорд. Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель. Рынки акций Азии снижаются, в плюсе только Австралия. читать дальше
.02 июля 2019 года 16:40
"Период опережающего роста американской экономики остался в прошлом, а преимущества доллара США, связанные с денежно-кредитной политикой, снижаются, поскольку ФРС США готовится снижать ставки, - отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - Мы пересматриваем наш прогноз по паре... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:46
"По оценке Bloomberg, среднесуточная добыча нефти в России в июне оставалась второй месяц подряд ниже целевого показателя в рамках сделки ОПЕК+, потому что загрязнение нефтепровода "Дружба" привело к снижению поставок "черного золота" в Европу. В течение июня РФ добывала в среднем 11,115 млн... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:23
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в... читать дальше
.02 июля 2019 года 13:17
"Текущая нехватка предложения на рынке железной руды не вызывает сомнений, и новости о снижении экспорта из Австралии и Бразилии не стали неожиданностью, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали рост на старых новостях,... читать дальше
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