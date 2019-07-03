Ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне 61,5-64,8$ до конца этой недели - БКС

К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер"

Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе.

Тем не менее, текущая динамика нефтяного рынка, по оценкам эксперта, является одним из наиболее ярких отражений того факта, что по итогам встречи G20 масштаб рисков для мировой экономики не уменьшился. Основным фактором, который позволяет скрыть опасения участников рынка за мировой рост, являются ожидания возвращения монетарных стимулов от мировых ЦБ. В свою очередь, нефтяной актив остается под давлением страхов за мировой рост.

"В результате в нефти складывается весьма специфическая ситуация, - отмечает Антон Покатович. - С одной стороны, рынки продолжают реально опасаться за рост мирового спроса на энергоносители на фоне того пугающего факта, что мировая производственная активность снижается и в обозримой перспективе явных драйверов для разворота данного тренда нет. С другой стороны, в нефтяном рынке сохраняется масштабная геополитическая поддержка со стороны Ирана, Ливии и Венесуэлы, а главное - со стороны продления сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев, решение по которой экспортёры приняли на этой неделе. Более того, примечательным является и то, что ОПЕК+ рассматривает пересмотр своей цели по запасам - вместо таргетирования достижения объемов мировых запасов сырья 5-тилетних средних уровней, назначить таргетом средний уровень запасов за период 2010-2014 годов, когда нефтяной рынок еще не оказался под навесом со стороны предложения. Если все же говорить о текущей понижательной динамике нефтяных цен после столь оптимистичного итога встречи министров ОПЕК+, то мы видим два наиболее явных фактора, определяющих коррекцию. Во-первых, как уже было сказано выше, страхи рынков за рост мирового спроса на нефть никуда не исчезли, как никуда не исчезли и те взаимные торговые ограничения, которые есть сейчас между США и Китаем. Во-вторых, спекулятивная часть участников рынка в нефти могла воспользоваться весьма тривиальным правилом - "покупай на слухах, продавай на фактах" по итогам решения о продлении действия сделки".

Учитывая вышеизложенное, аналитик "БКС Премьер" полагает, что в нефти будет сохраняться давление со стороны опасений за мировой спрос, но также сохраняет ожидания по возвращению нефтяных цен к отметкам 70$ в летний период. Тот факт, что сделка ОПЕК+ продлена до 1кв 2020 года, с учетом "выпадающих" объемов добычи со стороны Ирана и Венесуэлы, а также отсутствия критических обвалов в объемах нефтяного спроса, позволяет ждать формирования дефицита на нефтяном рынке в период 3-4кв этого года. Эксперт заметил также, что объемы ожидаемого дефицита могут быть весьма масштабны и достигать порядка 0,8-1 млн барр./сутки. Данный фундаментальный фактор рассматривается как основной драйвер, способный снова привести котировки к отметкам 70$ и выше. Что касается краткосрочной перспективы, специалист "БКС Премьер" ожидает движения цен в диапазоне 61,5-64,8$ до конца этой недели.