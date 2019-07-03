Доллар отбирает у рубля недавние потери - FxPro

"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном валютном рынке евро откатывается по отношению к доллару в область двухнедельных минимумов. То есть рубль теряет позиции в обеих ключевых валютных парах".

Причем внешний фон, на взгляд экспертов, достаточно противоречив: "Сравнительно позитивным для рубля выглядит ситуация с S&P500, который обновляет с утра в среду свои глобальными максимумы, и европейским EURO50, который пробует забраться выше 11-месячных пиков. Этот спрос на акции - рисковые активы - поддерживает покупки российских ценных бумаг, также несколько сдерживая отступление рубля. С другой стороны, Brent провалилась на 3.5% по итогам торгов во вторник, и в среду утром остается под давлением, торгуясь у $62.37. Рубль теперь не имеет столь тесной связи с нефтью, как несколько лет назад, но участники отечественного рынка все же держат на периферии внимания эту динамику. Таким образом, резкие провалы в цене черного золота все-таки негативно влияют на рубль, и этих провалов в последнее время становится все больше".

На мировых долговых рынках развивается тренд на снижение доходности, что, по мнению аналитиков FxPro, выглядит тревожным сигналом ослабления экономики и несколько противоречит тенденции роста акций. Такая дивергенция редко сохраняется продолжительное время. Судя по тому, что мировые центробанки все более активно говорят о необходимости новых стимулов, доходным рисковым активам предстоят непростые времена.