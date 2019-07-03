Атон поднял рейтинг акций Аэрофлота до "выше рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Атона", осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 126,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость бумаг авиаперевозчика составляет порядка 101 рубля за штуку.