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03 июля 2019 года 11:40
Минфин в среду постарается опять реализовать запланированный объем облигаций без премии к доходности - ВТБ Капитал
Среда будет богата макроэкономической статистикой – в том числе ожидается публикация индексов PMI сферы услуг Китая, Японии, еврозоны и Великобритании, подчеркивают эксперты ВТБ Капитала. В США перед пятничной публикацией данных о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, сегодня выйдет отчет ADP о занятости в частном секторе за июнь, а также данные по промышленным заказам и ISM PMI в сфере услуг. Также аналитики банка указывают, что в последние недели спрос на валютную ликвидность усилился, что, на взгляд экспертов, связано с дивидендными выплатами и сезонно слабой динамикой счета текущих операций. Помимо этого, недавно банки погасили еврооблигации на сумму 2,1 млрд долл., что обусловило некоторое снижение накопленного банками запаса валютной ликвидности. "Мы полагаем, что в среду однодневные ставки немного подрастут, поскольку уровень ликвидности в системе, по нашим расчетам, должен снизиться. Вчера спрос на аукционе недельных депозитов с ЦБ РФ заметно вырос, хотя и оказался чуть ниже увеличенного лимита (1,18 трлн руб.). Банки разместили на депозитах в ЦБ 1,08 трлн руб. (+373 млрд руб. н/н). Таким образом, сегодня остатки средств на корсчетах банков должны сократиться до 2,1 трлн руб., что мы считаем минимально комфортным уровнем для выполнения норматива усреднения в этом месяце. Динамика бюджетных расходов станет главным фактором, который будет определять движение однодневных ставок, однако мы полагаем, что в ближайшие дни они останутся в диапазоне 7,3–7,4%, поскольку банкам по-прежнему предстоит погасить задолженность по однодневному репо перед Казначейством", - отмечают специалисты ВТБ капитала. На регулярном аукционе в среду Минфин вновь установил лимит размещения в 20 млрд руб. На этот раз инвесторам будет предложен ОФЗ26225 (YTM 7,53%), последний раз размещавшийся 29 мая (тогда при спросе в 38 млрд руб. было продано бумаг на 28 млрд руб.). "Мы полагаем, что регулятор постарается опять реализовать запланированный объем облигаций без премии к доходности, - отмечают аналитики ВТБ капитала. - При этом он будет готов ради этого частично пожертвовать объемом, учитывая ограниченный план заимствований на 3к19. Напомним, что на прошлой неделе Минфин разместил 92% от предложенных 20 млрд руб. с дисконтом 3 бп к доходности вторичного рынка. В свою очередь инвесторы, скорее всего, предпочтут избежать неконкурентных заявок с учетом высокой чувствительности Минфина к цене размещения. Также отметим, что, по нашим оценкам, на данный момент ОФЗ-26225 торгуется без премии по доходности к кривой ОФЗ".
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