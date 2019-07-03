На фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках ожидаем бокового тренда на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк

"Министерство финансов РФ сообщило, что планирует разместить в среду 15летние ОФЗ в объеме 20 млрд руб. Это немного меньше, чем необходимо размещать еженедельно для выполнения квартального плана (в среднем 23 млрд руб.). Ограничивая предложение Минфин делает ставку на снижение стоимости привлечения ресурсов. Годовой план по размещению ОФЗ уже выполнен на 2/3. С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний, Минфин вероятно продолжит занимать в небольших объемах в июле-августе. Если текущая конъюнктура сохранится, то ждем размещения выпуска ОФЗ 26225 в среду с доходностью около 7,53% годовых (без премии к вторичному рынку). Доходности ОФЗ уже закладывают в цену снижение ключевой ставки в 3-м квартале. На фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках ожидаем бокового тренда на рынке ОФЗ", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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