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03 июля 2019 года 11:10
На фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках ожидаем бокового тренда на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк
"Министерство финансов РФ сообщило, что планирует разместить в среду 15летние ОФЗ в объеме 20 млрд руб. Это немного меньше, чем необходимо размещать еженедельно для выполнения квартального плана (в среднем 23 млрд руб.). Ограничивая предложение Минфин делает ставку на снижение стоимости привлечения ресурсов. Годовой план по размещению ОФЗ уже выполнен на 2/3. С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний, Минфин вероятно продолжит занимать в небольших объемах в июле-августе. Если текущая конъюнктура сохранится, то ждем размещения выпуска ОФЗ 26225 в среду с доходностью около 7,53% годовых (без премии к вторичному рынку). Доходности ОФЗ уже закладывают в цену снижение ключевой ставки в 3-м квартале. На фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках ожидаем бокового тренда на рынке ОФЗ", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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03 июля 2019 года 17:19
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.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
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.03 июля 2019 года 15:53
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.03 июля 2019 года 14:26
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.03 июля 2019 года 13:44
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.03 июля 2019 года 10:52
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.03 июля 2019 года 09:50
Американские индексы выросли, S&P 500 обновил рекорд. Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель. Рынки акций Азии снижаются, в плюсе только Австралия. читать дальше
.02 июля 2019 года 16:40
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.02 июля 2019 года 15:46
"По оценке Bloomberg, среднесуточная добыча нефти в России в июне оставалась второй месяц подряд ниже целевого показателя в рамках сделки ОПЕК+, потому что загрязнение нефтепровода "Дружба" привело к снижению поставок "черного золота" в Европу. В течение июня РФ добывала в среднем 11,115 млн... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:23
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в... читать дальше
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