Нефть может восстановить утраченные позиции, вернувшись к 64-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Саммит ОПЕК+ прошел безыдейно: стороны лишь приняли продление соглашения о сокращении добычи до марта 20202 г. Тогда как согласование новых метрик оценок эффективности данного соглашения было отложено до сентября. Нефть отреагировала резким снижением, потеряв за день 2,6 долл./барр. Отсутствие ясности в части метрик выступает дополнительным негативным сигналом для нас, хотя мы и так скептически оцениваем перспективы нефти во 2П. 2019 ввиду замедления мировой экономики и спроса на сырье. Статистика от API несколько сглаживает негатив, показав сокращение по всем статьям, но, если от Минэнерго сегодня выйдет не хуже, нефть может восстановить утраченные позиции, вернувшись к 64-65 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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