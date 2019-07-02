Во вторник днем доллар чувствовал себя весьма уверенно на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

" Во вторник днем доллар чувствовал себя весьма уверенно на развивающихся рынках, пребывая в зеленой зоне на валютных площадках EM, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К окончанию рабочего дня американская валюта частично отступила, выйдя в минус, в частности, в парах с турецкой лирой, южноафриканским рэндом, мексиканским песо. Однако заметную положительную динамику доллар продолжал демонстрировать в паре с бразильским реалом, аргентинским песо и российским рублем. К 18:00 отечественная валюта теряла порядка 0,6% против доллара и еще чуть больше в паре с евро. Давление на российскую валюту оказывали в том числе цены на нефть, терявшие к концу дня порядка 2,7% по марке Brent. На внутреннем межбанковском рынке с началом нового месяца ситуация с рублевой ликвидностью постепенно улучшается. Ставка MosPrime o/n снизилась второй день и по сути вернулась к уровням, предшествовавшим уплате основных налоговых платежей в конце июня. В свою очередь, на ежедневном аукционе РЕПО с Федеральным казначейством спрос банков-участников сократился примерно на 100 млрд руб. по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, на недельном депозитном аукционе ЦБ банки увеличили объем размещения по сравнению с итогами неделей ранее (когда был пик уплаты налогов) на 373 млрд руб., превысив отметку в 1 трлн руб.".