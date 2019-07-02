БКС оставил неизменной дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" на фоне пика дивидендного сезона

"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" в разгар наступления дивидендного сезона, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF) и VEON.

Как отмечает Смольянинов, с технической точки зрения привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - это самая привлекательная дивидендная история в России (дивидендная доходность 17,6%, экс-дивидендная дата 17 июля). Однако эксперт не включил эту бумагу в корзину, поскольку ожидает, что дивиденды в 2020 году будут многократно ниже, чем на пике текущего года, акции "Сургутнефтегаза" исторически демонстрируют динамику хуже рынка в таких условиях. Также аналитик обращает внимание на то, что несмотря на более высокую дивидендную доходность "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) по сравнению с VEON, разница недостаточно существенная, и методология "БКС Глобал Маркетс" не позволяет заменить одну бумагу на другую.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).

"Очень сильная динамика российского рынка с начала года привела к снижению текущей дивдоходности РТС до 6,5%, что, тем не менее, остается самым высоким уровнем в мире и важным фактором привлекательности инвестиционного кейса России, учитывая, что текущая дивидендная доходность индекса MSCI EM не превышает 3%", - пишет Смольянинов.