Считаем укрепление рубля временным и пока сохраняем прогноз курса на уровне 67 руб./$ к концу года - Альфа-банк

"Снижение уровня беспокойства по поводу новых санкций после публикации доклада Мюллера в марте и рост аппетитов к риску в целом на мировых рынках оказывали поддержку рублю в последние месяцы. Тем не менее, главный вывод прошлого года, когда рубль ослаб на 17%, заключается в том, что российский капитальный счет очень уязвим, а, как мы писали ранее, счет текущих операций в этом году демонстрирует слабую динамику ненефтяного экспорта. В силу этих причин мы считаем, что текущее укрепление рубля недолговременно и ожидаем, что курс вернется к 65-67 руб./$ к концу года. Публикация цифр по текущему счету за 2К19 8-12 июля будет проверочным тестом для нашего прогноза", - указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.