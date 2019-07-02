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02 июля 2019 года 15:23
Продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2 полугодии 2019 г. - БКС Глобал Маркетс
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в 3К19. Лукойл и Роснефть - лучшая ставка на реализацию этого тренда. Выкуп по цене RUB 5 450 за акцию Лукойла стартует в середине июля и ограничит риск коррекции в бумаге. В июле Новатэк представит финрезультаты за 2К19, в которых раскроет эффект недавних сделок по АСПГ-2. Вместе с тем спотовые цены на газ в ЕС находятся на низком уровне, и сценарий M2M предполагает существенный риск коррекции в GAZP и NVTK при сохранении текущей ситуации на рынке. Дата закрытия реестра по выплате дивидендов акционерам Газпрома в середине июля пока оказывает поддержку котировкам, однако отсутствие определенности в размере дивиденда на акцию в 2019 г. может оказать давление на бумагу после ралли", - указывают аналитики БКС Глобал Маркетс.
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