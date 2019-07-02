.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Июньское падение цен на нефть «продавит» июльские интервенции Минфина - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июля 2019 года 15:00
Июньское падение цен на нефть «продавит» июльские интервенции Минфина - Райффайзенбанк
"Падение цен на нефть в июне (до 61,93 долл./барр. с 70,93 долл./барр.) при относительной стабильности курса рубля (из-за чего рублевая цена нефти упала на 13,7% м./м. в июне) не пройдет незамеченным для июльских нефтегазовых дополнительных доходов, - указывают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Денис Порывай. - По нашим оценкам, они сократятся до 268 млрд руб. (против июньских 324 млрд руб., по предварительным расчетам Минфина). Интервенции также, скорее всего, сократятся в июле (если, конечно, Мифин сильно не ошибся в оценке допдоходов за июнь в меньшую сторону, тогда сейчас последует большая положительная корректировка). Если она будет незначительной, мы ожидаем, что регулярные интервенции будут находиться в диапазоне 240-280 млрд руб. (3,8-4,3 млрд долл.). С учетом отложенных покупок (56 млрд руб./мес.) финальный объем составит 296-336 млрд руб. (4,6-5,3 млрд долл., что ниже объема интервенций, осуществленных в июне, 5,6 млрд долл.)". По оценкам экспертов Райффайзенбанка, при текущих курсе рубля (63,1 руб./долл.) и цене на нефть (~65 долл./барр. Brent) сальдо счета текущих операций в ближайшие месяцы (июль - октябрь) не превысит 4 млрд долл. в месяц, то есть будет ниже объема валюты, покупаемой ЦБ РФ на открытом рынке для исполнения бюджетного правила Минфином. "Однако пока курс рубля игнорирует произошедшее уже в июне падение сальдо счета текущих операций благодаря накопленному банками запасу валютной ликвидности (~15 млрд долл., по данным на 1 июня), а также конвертации валюты в рубли для предстоящих выплат дивидендов, - указывают аналитики. - Согласно нашим оценкам, каждый месяц (начиная с июня) из банковского сектора будет уходить 3-4 млрд долл. (интервенции + вывоз капитала нефинансовым сектором на фоне уменьшения притока нерезидентов в ОФЗ). Негативный эффект на курс рубля и стоимость валютной ликвидности проявится не ранее конца сентября (при прочих равных). В летние месяцы поддержку рублю будут оказывать ожидания снижения долларовой ключевой ставки и относительно высокие цены на нефть (соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи, скорее всего, будет продлено на 9 мес.)".
.
02 июля 2019 года 16:40
"Период опережающего роста американской экономики остался в прошлом, а преимущества доллара США, связанные с денежно-кредитной политикой, снижаются, поскольку ФРС США готовится снижать ставки, - отмечают эксперты Julius Baer Дэвид Мейер и Дэвид Коль. - Мы пересматриваем наш прогноз по паре... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:46
"По оценке Bloomberg, среднесуточная добыча нефти в России в июне оставалась второй месяц подряд ниже целевого показателя в рамках сделки ОПЕК+, потому что загрязнение нефтепровода "Дружба" привело к снижению поставок "черного золота" в Европу. В течение июня РФ добывала в среднем 11,115 млн... читать дальше
.02 июля 2019 года 15:23
Эксперты БКС Глобал Маркетс считают, что продление соглашения ОПЕК+ гарантирует дефицит нефти во 2П19, даже в случае прироста добычи на 1-1.5 млн барр. в сутки за счет сланцевой нефти в США. "Мы полагаем, что Brent продолжит восстанавливаться до $75 за барр. на фоне сезонно высокого спроса в... читать дальше
.02 июля 2019 года 13:17
"Текущая нехватка предложения на рынке железной руды не вызывает сомнений, и новости о снижении экспорта из Австралии и Бразилии не стали неожиданностью, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали рост на старых новостях,... читать дальше
.02 июля 2019 года 11:19
Сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться на комфортных уровнях выше 60 долл./баррель - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно восстанавливаются после вчерашнего падения практически на 3%. Снижение цен на нефть вчера произошло, несмотря на сообщения о том, что страны ОПЕК согласовали продление действующей сделки по сокращению добычи нефти (на 1.2 mbd) на 9 месяцев. Это дало... читать дальше
.02 июля 2019 года 10:38
"На министерской встрече ОПЕК стороны решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2020 г. на тех же условиях, что и ранее. При этом вопрос о метриках оценки эффективности соглашения остается открытым и будет обсуждаться сегодня на саммите ОПЕК+. Ранее основой был уровень 5-летней... читать дальше
.02 июля 2019 года 09:30
Фондовые рынки ждут деталей торговых переговоров, нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики
Фондовые индексы США выросли в понедельник, подорожали акции чипмейкеров. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, рынок ждет деталей торговых переговоров. Нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики, Brent торгуется около $65 за баррель читать дальше
.01 июля 2019 года 17:57
Нефть марки Brent останется на неделе близкой к уровню $65 за баррель, при этом риск повышения цены сохранится - Альфа-банк
"Какое влияние окажет решение о сокращении добычи, сказать трудно. Добыча нефти в Иране и Венесуэле, которые находятся под санкциями США, снизилась больше, чем в странах OPEC+, которые по сути являются участниками договора о сокращении поставок. Таким образом фактические поставки снизились на... читать дальше
.01 июля 2019 года 17:18
"Нефтяные котировки Brent завершили неделю ростом, прибавив 2,1%. Важной новостью стала договоренность России и Саудовской Аравии о поддержке пролонгации соглашения ОПЕК+ не на шесть, а на девять месяцев. Теперь эта договоренность должна быть окончательно утверждена в ходе совещания стран... читать дальше
.01 июля 2019 года 16:45
"Результаты саммита G20 в Осаке оказались такими, каких и ожидало большинство наблюдателей: после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина было объявлено о новом раунде переговоров по торговле и об отсрочке ввода новых пошлин - вероятно, на период этих переговоров, - отмечает главный валютный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.