Успешные аукционы ОФЗ в 1 полугодии 2019 г. позволяют сократить объем новых размещений до конца года - БКС Глобал Маркетс

"Минфин планирует в 3К19 разместить ОФЗ в объеме RUB 300 млрд, из которых 85% выпуски со сроком обращения более пяти лет. Во 2К19 Минфин разместил ОФЗ в объеме RUB 888.3 млрд против запланированных RUB 600 млрд, в 1К19 – RUB 514 млрд против RUB 450 млрд. С начала года Минфин разместил ОФЗ в размере RUB 1.4 трлн на фоне сильной динамики рынка в связи с улучшением глобального аппетита к риску, а также отсутствием антироссийских санкций, что поддержало спрос на российские рисковые активы. По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июня составила 30%, и, что более важно, совокупные инвестиции нерезидентов в ОФЗ достигли RUB 2.46 трлн – выше максимального уровня (RUB 2.35 трлн), зафиксированного в апреле 2018 г. Таким образом, за пять месяцев нерезиденты увеличили объем инвестиций в ОФЗ на RUB 672 млрд. Вместе с тем стремительное восстановление позиций нерезидентов в ОФЗ повышает подверженность этого сегмента риску смены настроений инвесторов на глобальных площадках – фиксация прибыли в случае усиления неприятия риска окажет давление на ОФЗ и рубль", - отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Радченко.