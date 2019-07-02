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02 июля 2019 года 13:34
Raiffeisenbank поднял оценку акций Сургутнефтегаза на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 51 рубля до 55 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" тоже была повышена - с $8,2 до $8,7 за штуку. Рекомендация "покупать" была подтверждена и для обыкновенных акций, и для "префов", и для депозитарных расписок "Сургутнефтегаза". По мнению Полищука, "Сургутнефтегаз" относительно аналогов недооценен рынком, более того, привилегированные акции данной нефтекомпании предлагают высокую дивидендную доходность. "Так, по итогам 2018 года на одну привилегированную акцию будет выплачено 7,62 рубля. При этом по итогам 2019 года доходность будет сильно зависеть от курса доллара к рублю на конец года, при курсе 63 руб./$1 дивиденд составит 1,42 рубля на акцию, при 65 руб./$1 - 2,14 рубля", - пишет он. Эксперт также отмечает, что чувствительность дивидендов "Сургутнефтегаза" к изменению курса значительно выросла. "Если в 2017 году при изменении на один рубль курса дивиденд менялся на 0,29 рубля, то в 2018 году чувствительность выросла до 0,33 рубля, а в 2021 году может составить 0,4 рубля", - считает Полищук. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 55,00 (текущая цена - 26,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов") - 55,00 (текущая цена - 43,4), рекомендвция - покупать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок, в долларах США) - 8,70 (текущая цена - 4,1), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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.01 июля 2019 года 16:45
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