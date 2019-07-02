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02 июля 2019 года 12:29
Ряд игроков начинает фиксировать прибыль по рублевым активам - БКС
"Позитив для российского рынка из-за G20 и сделки ОПЕК+ продолжает подпитывать оптимизм рынков, но уже появляются тревожные звоночки, например, заявление Ирана, что ОПЕК+ может умереть из-за доминирования Саудовской Аравии и России, а также слабые последние макроданные по мировой экономике, - обращает внимание старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Так, глобальный производственный индекс PMI, а также еврозоны оказались хуже ожиданий, при этом в США производственная активность в июне упала до минимума за последние три года. Конечно, негатив от такой статистики более чем компенсируется ожиданиями смягчения монетарной политики ведущими центробанками, но сценарий снижения ключевой ставки ФРС в июле уже во многом заложен в котировки. Отметим при этом, что экономический подъем в США уже стал самым длинным в истории, как пишет сегодня FT, июль стал 121-м месяцем со дня окончания последней рецессии. Это теоретически увеличивает вероятность циклического спада в среднесрочной перспективе. Среди растущих акций на фондовом рынке РФ отметим бумаги АФК "Системы", хорошо зарекомендовавшие себя в последние недели. Сказывается фактор дисконта к сумме частей и эффект от укрепления российской валюты на фоне рублевой выручки холдинга. Вообще фондовые истории компаний с рублевой выручкой в последнее время фавориты рынка, в частности акции электроэнергетики. В то же время в случае укрепления рубля до 60 за доллар, на наш взгляд, следует увеличивать покупки валюты, уже сейчас ряд игроков начинает фиксировать прибыль по рублевым активам".
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Компании упоминаемые в новости: Яндекс
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