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02 июля 2019 года 12:00
Интерес к среднесрочным гособлигациям связан с предстоящим аукционом Минфина - Уралсиб
"Второй летний месяц на рынке рублевого госдолга начался хоть и с позитивной, но очень вялой динамики, дневной оборот едва достиг 11 млрд руб. Возможно, пока рано говорить о сильном спаде торговой активности, хотя летний период обычно сопровождается затишьем. В целом же доходности вдоль кривой вчера опустились на 3–6 б.п. Больше всего сделок было в двух выпусках – ОФЗ 26219 и ОФЗ 26226, оба с погашением в 2026 г. И та, и другая бумага прибавила в цене около 0,3 п.п., а доходности этих выпусков опустились на 5 б.п. Мы полагаем, что интерес к среднесрочным гособлигациям связан с предстоящим аукционом Минфина. По нашему мнению, как раз в эту среду финансовое ведомство предложит среднесрочный выпуск, поскольку среднесрочные бумаги не предлагались уже достаточно давно, с начала июня. К тому же именно на такую дюрацию приходится почти половина запланированного в 3 кв. объема предложения. Наиболее вероятным кандидатом на размещение в среду мы считаем сравнительно новые шестилетние ОФЗ 26229, дебютировавшие в начале июня. На валютном рынке тоже было тихо, рубль за основную торговую сессию укрепился на 0,1%, в то же время большинство валют ЕМ подорожали более существенно, что связано с возобновлением переговоров между Китаем и США. Сдерживающим фактором для рубля, вероятно, стали цены на нефть, которые в первой половине дня росли, а после обеда начали снижаться", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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