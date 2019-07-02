Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничивается сдержанным аппетитом участников рынка к рисковым активам - "Нордеа Банк"

"Краткосрочный потенциал укрепления российской валюты ограничивается довольно сдержанным интересом инвесторов к рисковым активам. Несмотря на то, что рубль завершил вчерашние торги в плюсе (+0.4% в паре с долларом США и +1.2% в паре с евро) сегодня риски для российской валюты смещены в сторону умеренного ослабления ввиду сильной динамики доллара США на глобальных площадках. Вчера динамику рубля также ограничивало снижение цен на нефть на фоне фиксации прибыли участниками нефтяного рынка. Тем не менее, продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи позволит нефтяным котировкам оставаться выше психологически важной для рубля отметки в $60/bbl. Кроме того, после возврата США и Китая к торговым переговорам сценарий с дальнейшей эскалацией торговой войны в ближайшее время пока выглядит маловероятным. Таким образом, российская валюта имеет все шансы для того, чтобы устойчиво закрепиться на текущих комфортных уровнях в районе отметки 63 в паре с долларом США", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".